Op dun ijs 28 februari 2018

Deze jongeman begeeft zich op dun ijs. Eigenlijk mócht je gisteren nog niet schaatsen op de Assebroekse Meersen in Brugge, maar twee vrienden deden het toch. Veiligheidshalve testten ze eerst de dikte van de ijslaag met een boormachine. "Zo'n 2,5 centimeter. Moet lukken", klonk het. Vanmiddag worden tientallen schoolgaande kinderen verwacht. Vraag is of het ijs die toestroom wel aankan. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) volgt de situatie dag na dag op, samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, maar voorlopig is dus nog geen groen licht gegeven. Gelukkig is de plas hooguit 20 centimeter diep. (MMB)

HLN