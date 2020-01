Exclusief voor abonnees Op Driekoningen deelt Spaanse loterij 700 miljoen euro uit 07 januari 2020

Twee weken na de enorme kerstloterij is in Spanje gisteren, op Driekoningen, de traditionele prijs van El Niño of het kerstkindje getrokken. Daarbij hebben duizenden deelnemers een deel gewonnen. In totaal werd 700 miljoen euro uitbetaald. Lot nummer 57342 won de hoofdprijs van de 'Lotería del Niño', die al sinds 1941 een traditie is. Loterijbriefjes met dat nummer zijn in heel Spanje verkocht, zodat er overal te lande winnaars opdoken. Het feest van Driekoningen - de 'Reyes Magos' - is een vrije dag in Spanje. De kerstloterij had de voorbije twee weken al 2,4 miljard euro verdeeld over een pak Spanjaarden.

