Op deze reisbestemmingen vind je altijd zon, ook in de winter

01 december 2018

00u00 0 De Krant Wie deze winter de duisternis en koude wil ontvluchten, hoeft maar vier uurtjes te vliegen om in Egypte de zon te vinden. Al kan het ook veel verder en exotischer, in Florida bijvoorbeeld. Voor verrassend weinig geld boek je daar een vlucht naartoe.

Egypte

Vluchtduur: 5.30 uur.

Temperatuur in januari: 21-30°C.

Zonuren in januari: 9 per dag

Het kreeg de afgelopen jaren klappen na de terreuraanslagen, maar Egypte is deze winter helemaal terug. Bij TUI is het aantal boekingen voor het land bijna verdubbeld. Volgens de reisorganisatie is de belangrijkste reden de niet te kloppen prijs-kwaliteitverhouding.

Wat kun je verwachten: Egypte is de betaalbaarste, dichtstbij gelegen bestemming die je tijdens de winter aangenaam hoge temperaturen, zonnig weer én een wolkenloze hemel garandeert. Leuk is dat je een strandvakantie kunt afwisselen met excursies en een van de mooiste duik- en snorkelplekken ter wereld: de Rode Zee. Tot de mooiste stranden aan de Rode Zee behoren die van Sharm El Luli nabij Marsa Alam, Sharm El Naga en Giftun Island bij Hurghada, en het niet minder mooie El Gouna Beach.

Het kristalheldere zeewater heeft het hele jaar door een aangename temperatuur tussen de 20 en 27 graden en tijdens het snorkelen kun je genieten van tropische vissen, schildpadden en kleurrijke koraalriffen.

Plek onder de zon: Aan de stranden van Sharm El Sheikh is het weer het best, en heb je ook een zeer uitgebreid hotelaanbod voor elk wat wils.

Het vijfsterrenresort Iberotel Palace kost in januari bij TUI in all-inclusive vanaf € 1.255 p.p. per week, vlucht inbegrepen.

