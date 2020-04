Exclusief voor abonnees Op de zeedijk 06 april 2020

00u00 0

Wát een contrast. Terwijl je exact geleden over de koppen kon lopen op de zeedijk, kon je het aantal wandelaars dit jaar makkelijk met het blote oog tellen. Voor de inwoners van Oostende is dit een zicht dat ze enkel in de wintermaanden zien. Gesloten winkeltjes, verlaten horecazaken. En ja, af en toe hoorden we wel een woordje Frans of Antwerps. Dat kunnen even goed inwoners van de stad zijn of toch enkele toeristen die door de mazen van het net zijn geglipt.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen