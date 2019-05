Exclusief voor abonnees Op de valreep koopt Vlaamse regering kasteel 25 mei 2019

Amper twee dagen voor de verkiezingen heeft de Vlaamse regering nog het licht op groen gezet om het Steen in het Vlaams-Brabantse Elewijt (Zemst) te kopen. In de volksmond wordt het het Rubenskasteel genoemd, omdat de bekende schilder er woonde tussen 1635 en 1640. Hij maakte er ook enkele topwerken. De huidige eigenaar zette het kasteel eind 2016 te koop voor 4 miljoen euro. Nu, 3,5 jaar later, zijn de gesprekken met de eigenaar vergevorderd en is het bijna eigendom van Vlaanderen. Volgens minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) wordt de deal binnenkort afgerond. "We willen dit erfgoed in Vlaamse handen houden en het een nieuwe toekomst geven. Het Rubenskasteel is de gedroomde locatie voor een toeristische beleving rond de laatste levensjaren van de Vlaamse meester." Hoeveel de regering betaalt voor het Steen, is niet bekend. (RDK)

