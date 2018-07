Op de set van Vlaamse duikbootfilm 'Torpedo': "Een apocalyps, hoe cool is dat?" Redactie

17 juli 2018

00u00 0 De Krant Ontploffingen en geweervuur tegen een decor van nazivlaggen en oude legervoertuigen. Turnhout waande zich gisteren even in de Tweede Wereldoorlog dankzij opnames van de eerste Vlaamse duikbootfilm 'Torpedo'. "Dit moet een echt spektakel worden. Er staat zelfs een 'apocalyptisch vuurgevecht' in het script. Hoe cool is dat?"

Het Begijnhof van Turnhout is doorgaans een rustige plek, maar daar was gisteren niets van te merken. Het pleintje was omgetoverd tot een nazi-enclave, compleet met propagandaposters, swastikavlaggen, legervoertuigen en figuranten verkleed als Duitse soldaten. In het Begijnhof is immers de crew van 'Torpedo' neergestreken, een Vlaamse duikbootfilm met Koen De Bouw en Sven De Ridder. Zij spelen verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Samen met hun makkers - Gilles De Schryver, Stefan Perceval, Joren Seldeslachts, Bert Haelvoet, Robrecht Vanden Thoren en Vic De Wachter - moeten ze een gekaapte Duitse U-boot met een lading uranium aan boord van Congo naar de VS brengen.

Indiana Jones

Een spannend verhaal dus, of zoals producent A Team Productions het project omschrijft: "Indiana Jones op een duikboot". Wat we op de set precies hebben gezien, kunnen we niet in detail verklappen - spoilers, weet u wel. Maar de doorwinterde actiefan blijft niet op z'n honger zitten. Spectaculaire ontploffingen, metershoge vlammen, een spervuur van kogels: het zit er allemaal in. "Deze set is echt ongelooflijk", vertelt Gilles De Schryver. "Er werden kosten noch moeite gespaard om hier een echte spektakelfilm van te maken. Er zit bijvoorbeeld ook een 'apocalyptisch vuurgevecht' in: hoe cool is dat?"

Dagen van 13 uur

Alsof dat allemaal nog niet spannend genoeg is, volgt er binnenkort ook nog een spectaculaire onderwaterscène met Koen De Bouw. "Niet geheel onlogisch hé, als je hoofdlocatie een duikboot is", lacht hij. De acteur, die geen duikervaring had, volgde een cursus om één welbepaalde scène tot een goed einde te brengen. "Ik heb vroeger nooit gedoken omdat het me niet aansprak. Maar toen ik het vorige week een laatste keer deed, kriebelde het toch om door te zetten zodat ik een brevet kan halen." Waarom de scène zo moeilijk wordt? "Ik moet zonder flessen duiken en een locatie binnenzwemmen waarvan we weten dat ik er niet genoeg zuurstof voor in mijn longen heb om er weer uit te geraken", legt De Bouw uit. "Ik kan ook niet terug naar boven om adem te happen. Ik moest dus leren hoe ik onderweg kon ademen bij mensen die klaarstonden met flessen zuurstof. Ik kan je verzekeren: dat is niet evident. Ik heb dan ook nog eens geen duikmasker op. Het heeft dus wel even geduurd voor ik die techniek onder de knie had. Maar als ik mijn lesgevers mag geloven, is het toch vrij vlot gegaan. Als je onder water moet filmen, blijf je ook langer dan normaal beneden én je koelt af. Allemaal absoluut niet simpel, dus, maar ik probeer er rustig onder te blijven."

Koen en de rest van de ploeg werken nog tot eind september aan 'Torpedo'. Hun laatste scènes blikken ze in op Malta. "Dat lijkt heel tof, maar ik vrees dat ik weinig van het eiland ga zien. We zijn toch al gauw 12 à 13 uur per dag aan het draaien. Er is dus weinig tijd om in de zon te gaan liggen. (lacht)"

Wie benieuwd is naar het eindresultaat: 'Torpedo' komt uit op 23 oktober 2019.

Sven De Ridder

"Hele ochtend gewacht met bazooka in de aanslag"

Sven De Ridder maakt ook deel uit van de verzetsstrijders in 'Torpedo'. "Ik voel me als een kind in een snoepwinkel. Ik zit al de hele ochtend met een bazooka in een kamer te wachten om de hinderlaag van het verzet in goede banen te leiden. Toen ik hier daarnet aankwam, hebben ze mij een historisch gepaste outfit gegeven en hebben ze ook meteen mijn hoofd kaalgeschoren. Met dit warme weer is dat zeker geen overbodige luxe, maar ik moet wel opletten dat ik niet verbrand. Daarom probeer ik zoveel mogelijk in de schaduw te staan en let ik erop dat ik goed ingesmeerd ben. (lacht)"