Exclusief voor abonnees Op de set en in de ring van 'Cool Abdoul' 31 januari 2020

00u00 0

Bokszakken, stevige uppercuts en een hoofdrolspeler met een hoogst opmerkelijk kapsel: dat zijn de ingrediënten die we gisteren aantroffen op de set van 'Cool Abdoul', een film over het leven van de Gentse bokser Ismaïl Abdoul (43). Een leven dat leest als een scenario. Abdoul - een rol voor Nabil Mallat (31) - kroonde zich in de ring tot Belgisch en Europees kampioen bij de zwaargewichten, maar haalde ook het nieuws toen een kwade klant hem aan de deur van een discotheek dwars door het scrotum schoot. Om dat verhaal te vertellen toverde regisseur Jonas Baeckeland een recent verlaten bandencentrale - in de buurt van de Gentse Vlasmarkt - om tot een levensechte boksclub. Johan Heldenbergh (52), die Abdouls coach vertolkt, is razend enthousiast. "Ik vind het verhaal van Ismaïl Abdoul een zeer menselijke combinatie van hoop, ambitie en tragedie. Hij wil alles op alles zetten voor z'n carrière, maar maakt onderweg helaas ook de foute keuzes. Hij heeft daar de gevolgen van moeten dragen. Zo belandde hij een tijd in de gevangenis voor een reeks oplichtingen en ripdeals."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis