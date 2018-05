Op de koffie bij May, discussie op thuisfront 24 mei 2018

Premier Charles Michel heeft gisteren met z'n regering een kritisch rapport gekregen van Europa. We belanden niet op het strafbankje, maar de Europese Commissie vindt wel dat ons land te weinig doet om zijn financiën op orde te krijgen. Ze vraagt een extra inspanning van 2,5 miljard euro. De premier zelf - gisteren in Groot-Brittannië op bezoek bij collega Theresa May - tilde er niet zó zwaar aan. "Ik ben niet verrast, het is een aanmoediging om beslissingen te blijven nemen."

