Exclusief voor abonnees Op de gemeenteraad van Kortemark: "Kabouter Plop, 1 stem" 27 maart 2019

00u00 0

Lokale politiek saai? Niet in het West-Vlaamse Kortemark. Daar heeft een gemeenteraadslid tijdens een geheime stemming een stem uitgebracht op 'Tante Rosa' en 'Kabouter Plop'. Omdat de sociale huisvestingsmaatschappijen Izegemse Bouwmaatschappij en De Mandelbeek samensmelten, moest de gemeenteraad zich buigen over wie er in het bestuur zou zetelen. Maar toen gemeenteraadsvoorzitter Ronny Vierstraete (Open Vld) de resultaten voorlas, werd er vreemd opgekeken. "Tante Rosa, één stem", sprak hij na de stemming over de vertegenwoordiging in de algemene vergadering. En na die over de raad van bestuur: "Eentje voor Plop". Eén van de 23 raadsleden had zelf een naam toegevoegd aan het rijtje kandidaten. Wie de flauwe mop uithaalde - er werd trouwens door niemand om gelachen - is niet bekend. (TVA)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen