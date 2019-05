Exclusief voor abonnees Op de fiets met 7 pintjes op? Dat is dan 600 euro, alstublieft 23 mei 2019

Totaal buiten proportie. Dat vindt Gentenaar David Audenaert van de 600 euro boete die hij kreeg nadat hij aangeschoten op de fiets betrapt werd door de politie. Hij legde een positieve ademtest af en had 0,99 promille in het bloed, goed voor het equivalent van 6 tot 7 pintjes. "Nochtans had ik eerst een PV ontvangen met de mededeling dat de boete minimum 200 euro ging zijn. Het PV vermeldde ook dat ik een normale gang en spraak had, niet beschonken overkwam, geen drugs had genomen en vriendelijk was." Groot was dan ook zijn verbazing toen de Gentenaar een brief kreeg waarin hem vriendelijk verzocht wordt om 600 euro te betalen. "Ik nam contact op met een advocaat, die me wist te vertellen dat ze dit nog nooit had meegemaakt en dat het bedrag van de boete buitenproportioneel streng is, maar dat ik best toch gewoon betaal, omdat de boete anders waarschijnlijk nog zou oplopen."

