Op cruise van Zeebrugge naar Zuid-Afrika

Zeebrugge wil zich meer en meer op de kaart zetten als de haven vanwaaruit je ook in ons land op cruise kunt vertrekken. Met rederij Cunard scheep je volgend jaar in Zeebrugge zelfs in voor een cruise naar Zuid-Afrika. Op 2 november 2019 vertrekt de beroemde Queen Elisabeth voor een cruise van 18 nachten via de aanleghavens Southampton, Lissabon en Tenerife. De cruise gaat verder langs de Afrikaanse westkust naar Walvis Bay en Kaapstad in Zuid-Afrika. Daarna is ook een vierdaags verblijf in Kaapstad inbegrepen, met onder meer excursies naar de wijngaarden van Stellenbosch en Kaap de Goede Hoop.

