Op bijna elke straathoek een kapper 11 april 2019

We gaan dan wel minder vaak naar de kapper dan vroeger, toch zit het aantal 'coiffeurs' stevig in de lift. Tussen 2008 en 2016 groeide het aantal kapsalons met 1.087 tot 19.428 (+6%), zo tonen cijfers van Unizo. Vooral het aantal eenmanszaken floreert. "De stijging is deels te danken aan de aandacht die influencers op sociale media geven aan het beroep", klinkt het bij beroepsfederatie Coiffure.org. Bovendien hebben kappers, in tegenstelling tot veel andere zelfstandigen, helemaal geen last van de e-commerce. (CMA)