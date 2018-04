Op bezoek in het eerste sekspoppenbordeel: "De eerste keer was ik er vies van om die pop te wassen" BORDEEL MET SEKSPOPPEN IS METEEN EEN SUCCES Redactie

17 april 2018

00u00 0 De Krant Een bordeel met alleen maar sekspoppen: in Meise bij Brussel is er één. Dolls is een week open en er blijkt een markt voor te zijn. Ook al voelen de poppen niet menselijk aan, elke dag kreeg zaakvoerder Fabrice Jacobs (51) al twee mannen over de vloer.

Lolita zit rechtop in bed, in een kraaknette zwarte kamer met rode rozen op het behang en rode voiles aan het plafond. Ze heeft net een klant gehad. Twee van haar vingers lijken gebroken: ze staan haaks over elkaar, één vormt een hoek van negentig graden. Door staalblauwe ogen kijkt ze met een bevroren blik voor zich uit, alsof iemand haar levenloos heeft achtergelaten.

Lolita is één van de 'meisjes' van Dolls: geen opblaaspoppen, maar metalen skeletten met vlees van kunststof. Ze worden als levensecht aangeprezen, maar ze zien er doods uit. Die Lolita lijkt zelfs een beetje op een alien, met haar hoofd dat wat te groot is.

"Vroeger was ze mooier", zegt haar 'pooier'. "Toen had ze vlechten, maar een klant heeft haar coiffure helemaal om zeep geholpen en dus heb ik het allemaal moeten loskammen, want ik kan geen vlechten maken. En daarom ziet dat hoofd er nu wat te groot uit. Kunt gij soms geen vlechten maken?"

