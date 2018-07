Op bezoek bij zus en neef van Roberto Martinez: "Zelfs tegen Spanje willen we dat Roberto met 5-0 wint" Bart Fieremans in Spanje

10 juli 2018

05u00 0 De Krant Een Spaanse wereldtitel kan niet meer, maar België maakt Spanje toch nog trots: gracias, Roberto Martínez. Zeker in Balaguer steunt iedereen België in zijn WK-titeljacht. Hier groeide Martínez op, en plots is Balaguer befaamd in heel Spanje. Wij voelden ter plekke de polsslag bij familie en vrienden: "Vroeger was België koningin Fabiola, nu is het Martínez."

De siësta is nog altijd heilig in Spanje. Gisteren, in de vroege namiddag, ogen de straten in het kleine Catalaanse stadje van ongeveer 17.000 inwoners desolaat leeg. Maar de Segrerivier die Balaguer kruist, schittert in de zon. Aan de ene kant van de rivier ligt het oude stadsgedeelte, de gotische kerken van Santa Maria en Santa Crist steken erbovenuit, het andere deel van de stad lijkt moderner en industrieel, met toch veel leegstand: de economische crisis in Spanje heeft ook Balaguer niet gespaard.

Maar misschien groeit het stadje nu nog uit tot een toeristische trekpleister. Dat mensen zeggen: "Laten we eens naar Balaguer gaan - de stad van Roberto Martínez." Want waren Martínez en zijn geboortestad tot voor enkele weken allerminst een begrip in Spanje, dan is dat door het WK nu wel anders. De hele wereld is getuige van de straffe generatie Rode Duivels, met lof geleid door een Spaanse bondscoach. Op de Spaanse tv of in de nationale en regionale pers: Balaguer en Martínez gaan over de tongen.

