Exclusief voor abonnees Op bankje zitten is toch oké MINISTER DE CREM ZEGT NEE, PREMIER WILMÈS ZEGT JA 05 juni 2020

00u00 0

Op een bankje zitten mag weer vanaf maandag. Dat heeft Sophie Wilmès (MR) gisteren op Radio 1 bevestigd. De premier moest minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) terugfluiten, nadat die woensdag had laten verstaan dat op een bankje in een park zitten nog niet was toegestaan. "De regel is nog altijd van toepassing. Het zich niet bewegend verplaatsen in parken kan het voorwerp uitmaken van een aanmaning en mogelijk een verbalisering", aldus De Crem. Maar Wilmès zette de puntjes op de i. "Het ministerieel besluit daarover zal aangepast worden." Ook picknicken - met maximaal 10 personen - is weer toegestaan.