Op álle testen achteruit 01 september 2018

00u00 0

We analyseerden 22 testen verspreid over 11 vakken. Stuk voor stuk proeven die de voorbije 15 jaar minstens één keer herhaald werden en die dus een evolutie laten zien. Het gaat om een mix. Sommige proeven zijn opgesteld door de Vlaamse overheid, andere door internationale organen. De Vlaamse peilingen tonen hoeveel leerlingen de eindtermen halen - een percentage boven een balkje geeft dat weer -, de internationale testen werken met puntenscores. De punten die wij weergeven, zijn een gemiddelde voor alle leerlingen die deelnamen. Ook voor de eindtermen hebben we gemiddeldes gemaakt van de verschillende geteste onderdelen. Conclusie van alle proeven? Onze leerlingen boeren achteruit. In iedere test. Voor ieder vak. Op elk onderwijsniveau. En in alle lagen van de bevolking.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over onderwijs en opvoeding