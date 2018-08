Op aangepaste sociale woning moet je 1.169 dagen wachten 09 augustus 2018

De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning voor mensen met een fysieke beperking bedraagt 1.169 dagen, of meer dan drie jaar. Bovendien zijn er te weinig aangepaste woningen beschikbaar, zo klaagt CD&V aan. Op het einde van 2016 waren er 3.372 openstaande dossiers. De wachttijd voor mensen met een beperking ligt een dikke maand boven die voor alle kandidaten. Nochtans hebben zij voorrang. Die kan echter alleen worden toegekend als de sociale woning is aangepast, maar dat aantal wordt niet geregistreerd. CD&V riep minister van Wonen Homans (N-VA) al dikwijls op om daar verandering in te brengen. Zij ontkent niet dat het aantal aangepaste woningen niet systematisch wordt bijgehouden. "Maar ik heb enorm geïnvesteerd in het uitbreiden van het sociaal woonaanbod", zegt ze. Ze kijkt ook naar haar collega van Welzijn Vandeurzen (CD&V), maar hij zegt dat sociale huisvesting "integraal" bij Homans zit.

