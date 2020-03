Exclusief voor abonnees Op 6 juni in halve marathon Gent 10 maart 2020

Het programma van Bashir Abdi richting Spelen ligt nog niet honderd procent vast, maar één datum staat al wel op zijn kalender: 6 juni. Dan loopt hij in Gentbrugge, met vertrek en aankomst in het Wouter Weylandt-Atletiekstadion, een halve marathon. 999 deelnemers starten in drie golven van telkens vijf minuten voor hem, het plan is om hen allemaal in te halen. "Hopelijk lukt me dat", zegt Abdi. En hopelijk raakt hij op de afspraak, want uitgerekend op die dag is de bevalling voor zijn tweede kindje uitgerekend. (VH)