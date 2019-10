Exclusief voor abonnees Op 30 november kennen we onze tegenstanders 11 oktober 2019

00u00 0

Op zaterdag 30 november vanaf 18 uur zal Roberto Martínez te weten komen wie de Belgen straks op het EK treffen. In Boekarest zitten de Duivels dan met 19 andere naties in vier verschillende potten. Zoals de kaarten nu liggen, is België meer dan goed op weg om reekshoofd te worden. Dat wordt bepaald op basis van de resultaten in deze kwalificatiecampagne. De zes landen met de beste eindscores mogen in pot 1. De tickets die nog klaarliggen voor 4 van de 16 teams die op basis van de Nations League de barrages spelen, worden al mee geloot. Wie die plekken inneemt, zal pas in maart van volgend jaar duidelijk worden. (SJH)