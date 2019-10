Exclusief voor abonnees Op 29 november opnieuw wereldwijde actiedag voor klimaat 07 oktober 2019

De jongerenbeweging Fridays for Future organiseert op 29 november een nieuwe wereldwijde actiedag voor het klimaat. Volgens de organisatoren zullen er die vrijdag manifestaties worden gehouden in meer dan honderd steden. Ze willen zo iedereen op scherp stellen voor de VN-klimaatconferentie op 2 december in Chili. Naast de gewone schoolstaking, waarmee de beweging bekend werd, zullen er ook "creatieve protesten" worden gehouden. Fridays for Future kreeg vorige maand wereldwijd miljoenen mensen op de been.