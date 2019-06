Exclusief voor abonnees Op 23 juli kennen we de opvolger van Theresa May 26 juni 2019

Op dinsdag 23 juli wordt bekendgemaakt wie zich de nieuwe premier van Groot-Brittannië mag noemen: de vroegere minister van Buitenlandse Zaken en favoriet Boris Johnson of het huidig hoofd van de Britse diplomatie, Jeremy Hunt. De circa 160.000 leden van de Conservatieve Partij stemmen volgende maand per post over de opvolging van Theresa May als partijleider en eerste minister van ruim 65 miljoen Britten. De stemgerechtigde partijleden ontvangen hun stembiljetten begin juli. Ze kunnen vervolgens nog even nadenken over de vraag of ze Johnson of Hunt als nieuwe leider willen. De deadline voor de verkiezing is 22 juli, om 18 uur Belgische tijd. De aankondiging van de winnaar is voor de dag erop gepland.

