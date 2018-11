Op 2 december reist u gratis met de metro in Brussel 27 november 2018

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB maakt reizen op haar net gratis op zondag 2 december. Met de maatregel wil ze mensen aanmoedigen om deel te nemen aan de klimaatmars 'Claim the Climate'. Die vertrekt om 12 uur aan het Noordstation en zal na een tocht door de hoofdstad het Jubelpark bereiken. Aanleiding is de COP24, de klimaatconferentie in het Poolse Katowice. De klimaatmars is het sluitstuk van enkele maandelijkse protesten aan het Europees Parlement, waarmee geëist werd dat de klimaatakkoorden van Parijs worden uitgevoerd.