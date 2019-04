Exclusief voor abonnees Op 16 mei weet koning Albert of hij DNA meteen moet afstaan 12 april 2019

Het Brusselse hof van beroep zal op 16 mei uitspraak doen over de vraag of koning Albert onmiddellijk DNA zal moeten afstaan. In het andere geval zal hij dit pas moeten doen na de beslissing van het hof van cassatie als die in zijn nadeel uitdraait.

