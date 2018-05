Oosterzonen wil mee naar Lierse 19 mei 2018

00u00 0

De doorstart van het failliete Lierse onder het stamnummer van eerste amateurclub Oosterzonen is een stap dichterbij. De gesprekken tussen ex-Liersemanager Roel Rymen en Oosterzonenvoorzitter Stefan Van Lommel verliepen voorspoedig. Eerst was het doel om via een groep investeerders Oosterzonen over te nemen, maar nu liet Van Lommel verstaan graag mee in het 'nieuwe' Lierse te stappen. Zo lijkt niets een verandering van naam en clubkleuren nog in de weg te staan. Ook over de huur van het Vanderpoortenstadion zou de groep rond Rymen en Van Lommel over goede troeven beschikken. (KDC)