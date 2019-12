Exclusief voor abonnees Oosterweel niet klaar in 2025, maar in 2030 05 december 2019

De werken aan de Oosterweelverbinding zullen niet afgelopen zijn in 2025, maar pas in 2030. Dat meldt het Rekenhof en bevestigt projectbeheerder Lantis. De ramingen bleken veel te optimistisch. De werken zijn dit jaar begonnen op de Antwerpse Linkeroever, maar op Rechteroever gaat de schop ten vroegste in 2021 de grond in. Pas in 2020 zijn de bouwaanvragen klaar. De werken zullen meteen ook dubbel zo lang duren als gepland. De sluiting van de Antwerpse Ring wordt dan een project van liefst 28 jaar.