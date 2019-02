Oosteroever 16 februari 2019

00u00 0

"Als we in Oostende zijn eten we af en toe iets in de jachtclub om dan de overzetboot te nemen naar de Oosteroever voor een wandeling. Je kan er genieten van een prachtig uitzicht, maar het is er iets rustiger. Puur genieten, zoals echte toeristen in eigen stad."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN