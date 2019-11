Exclusief voor abonnees OOSTENRIJK 23 november 2019

Zell am See-Kaprun

Zweef van centrum naar gletsjer

Op 30 november opent de 3K K-onnection, het nieuwe skigondelnetwerk dat het centrum van de stad Kaprun direct verbindt met de Maiskogel en de Kitzsteinhorn-gletsjer. In dat gletsjerskigebied is er 100% sneeuwzekerheid. Het tochtje met de skigondel alleen al is behoorlijk indrukwekkend. Skiërs overbruggen over een afstand van 12 kilometer een hoogteverschil van liefst 2.261 hoogtemeters. Zes gondels rijgen zich als een parelketting aaneen van in Kaprun (op 768 meter hoogte) tot Top of Salzburg op 3.029 meter hoogte op de Kitzsteinhorn. Daarbij doorkruisen ze vier vegetatiezones. Niets minder dan een technisch hoogstandje! Tijdens de rit heb je een 360°-uitzicht op de Großglockner.

