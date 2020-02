Exclusief voor abonnees Oostenrijkse uroloog verdacht van misbruik van 109 patiëntjes 11 februari 2020

Een Oostenrijkse uroloog (57) moet voor de rechter verschijnen wegens het vermoedelijke misbruik van 109 kinderen en tieners. Een veertigtal van de slachtoffers zou jonger dan 14 jaar geweest zijn. De man zou jongeren ook cannabis hebben gegeven en hen hebben aangezet om mee te spelen in pornofilms. Het misbruik begon al in 2000 en zou vooral hebben plaatsgevonden in de praktijk van de arts. De uroloog lijdt volgens de aanklager aan "zware psychische stoornissen" en riskeert 15 jaar cel. Wegens het risico op recidive wordt een opsluiting in een speciale instelling gevraagd. De man werd vorig jaar opgepakt na een klacht van één van zijn slachtoffers.