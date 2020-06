Exclusief voor abonnees Oostenrijkse spits voor KV Oostende 22 juni 2020

00u00 0

Met de 23-jarige Oostenrijker Marko Kvasina realiseerde KV Oostende een eerste zomertransfer. De toon is meteen gezet - de komende weken worden tal van buitenlandse, voornamelijk jonge, nieuwkomers verwacht aan zee. Centrumspits Kvasina heeft volgens de nieuwe CEO Gauthier Ganaye het "ideale profiel voor het counterpressing-systeem dat KVO wil spelen", al doen zijn statistieken niet het beste vermoeden. Na een mislukte passage bij FC Twente in 2018 zat hij voornamelijk op de bank bij Oostenrijks laagvlieger Mattersburg. Kvasina tekende een contract tot 2023 met optie voor een extra seizoen. Joma is niet langer de kledijsponsor. Voortaan gaat de kustploeg getooid in de wedstrijd- en trainingskledij van Kipsta. (TTV)

