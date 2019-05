Exclusief voor abonnees Oostenrijkse regering valt na Ibizagate 28 mei 2019

00u00 0

De Oostenrijkse minderheidsregering is gevallen nadat in het parlement een motie van wantrouwen tegen het kabinet van bondskanselier Sebastian Kurz was aangenomen. De positie van de leider van de conservatieve ÖVP stond onder druk nadat hij onlangs een einde had gemaakt aan de regeringssamenwerking met de rechts-populistische FPÖ. Kurz, met z'n 32 jaar de jongste regeringsleider in Europa, verweet de FPÖ zijn hervormingsplannen te schaden. De druppel was een video uit 2017 die stiekem op Ibiza was gemaakt. Daarin is de latere vicekanselier Heinz-Christian Strache te zien terwijl hij praat met een vrouw die een Russische investeerder zou zijn. Ze hebben het over overheidsopdrachten in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne. Strache trad zaterdag noodgedwongen af. De FPÖ trok daarop al haar ministers terug. Het is de eerste keer dat een bondskanselier gedwongen moet aftreden in Oostenrijk.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis