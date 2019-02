Oostenrijkers mogen eigen feestdag kiezen 27 februari 2019

Een dagje vrij op je verjaardag? Dat kan als je in Oostenrijk werkt. De regering in Wenen besliste dat iedereen één keer per jaar een 'eigen feestdag' vrij mag kiezen. Aanleiding voor die beslissing is de Goede Vrijdag-regeling. Het Europees Hof van Justitie (EHJ) oordeelde dat die discriminerend was omdat die enkel geldig was voor protestanten, oud-katholieken en methodisten op de vrijdag voor Pasen. De 'eigen feestdag' kan ook zonder religieuze connecties, bijvoorbeeld op de trouwdag genomen worden en moet van het aantal reguliere vakantiedagen worden afgehaald. De 'persoonlijke feestdag' moet drie maanden van tevoren worden aangevraagd. Als de werknemer zijn 'eigen feestdag' vrijwillig opgeeft, moet hij een aanvullende vergoeding krijgen zoals bij elke andere gewerkte feestdag.

