Oostenrijk verbiedt glyfosaat 04 juli 2019

Het Oostenrijkse parlement heeft als eerste in Europa een totaalverbod op glyfosaat, het actieve bestanddeel in onkruidverdelgers als Roundup, goedgekeurd. Nochtans heeft de EU in 2017 beslist dat het product nog vijf jaar gebruikt mag worden. En lidstaten mogen door de EU goedgekeurde goederen alléén in welbepaalde omstandigheden verbieden. De Europese Commissie heeft drie maanden de tijd om de Oostenrijkse wet aan te vechten. Glyfosaat wordt in verband gebracht met kanker. In België mogen Roundup en co. niet meer gebruikt worden door particulieren, maar wel nog door professionelen.