Oostenrijk sluit zeven Turkse moskeeën 09 juni 2018

De Oostenrijkse regering sluit zeven moskeeën en overweegt om meerdere tientallen imams het land uit te zetten. Dat heeft de conservatieve premier Sebastian Kurz bekendgemaakt. Hij verklaarde dat er in zijn land geen plaats is voor "parallelle samenlevingen en een politieke islam". Het gaat om moskeeën beheerd door de Turkse Islamitische Unie, een organisatie die financiering en instructies krijgt van de Turkse overheid. De maatregel komt er na de rel rond een toneelstuk in een Turkse moskee in Wenen. Daarin speelden kinderen een veldslag van de Ottomanen na, gekleed in militair tenue en zwaaiend met de Turkse vlag.

