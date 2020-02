Exclusief voor abonnees Oostenrijk legt treinverkeer met Italië stil uit vrees voor corona 24 februari 2020

Oostenrijk heeft gisteravond een trein die onderweg was van Venetië naar München tegengehouden aan de Brennerpas. De Italiaanse spoorwegen hadden aan hun Oostenrijkse collega's laten weten dat er twee Duitsers met koorts in de trein zaten. Zij werden ter plekke onderzocht en hun coupé werd geïsoleerd. Uit angst voor het infectiegevaar legde Oostenrijk later op de avond ook al het andere treinverkeer met het buurland tot nader order stil.

