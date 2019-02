Oostenrijk betaalt fors voor geboortehuis Hitler 1,5 MILJOEN 07 februari 2019

00u00 0

De Oostenrijkse staat moet van een rechter ongeveer 1,5 miljoen euro betalen aan de voormalige eigenares van het geboortehuis van Adolf Hitler. Volgens een éérder advies moest de Oostenrijkse staat de onteigende eigenares 310.000 euro betalen voor het twee verdiepingen tellende woongebouw met garages en een aantal parkeerplaatsen. "Ze is opgelucht nu de juiste compensatie is vastgesteld", zei de advocaat van de 68-jarige vrouw. Met de onteigening wil de staat voorkomen dat de geboorteplaats van de latere dictator een bedevaartsoord voor neonazi's wordt. Er waren eerder plannen om het pand helemaal te slopen, maar het lijkt er nu op dat het drastisch zal worden verbouwd en een nieuwe bestemming zal krijgen. Adolf Hitler (1889-1945) heeft de eerste maanden van zijn leven doorgebracht in een appartement van het huis.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN