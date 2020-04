Exclusief voor abonnees Oostendse politie plant acties om zeehonden te beschermen 25 april 2020

De politie van Oostende voert dit weekend gerichte acties om wandelaars op het strand genoeg afstand te laten houden van zeehonden. "Voor veel strandgangers is de verleiding groot om een foto te maken. Dat kan natuurlijk, al is het niet de bedoeling om selfies te nemen vlak bij de dieren. Hou dus voldoende afstand: 20 meter is een goede vuistregel. Hou zeker ook honden ervan weg", aldus het stadsbestuur. Wie zich niet aan die richtlijnen houdt, riskeert een boete van minstens 100 euro.