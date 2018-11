Oostends akkoord wordt vandaag voorgesteld 21 november 2018

Vanochtend geeft Bart Tommelein (Open Vld) samen met N-VA, CD&V en Groen meer uitleg over het bestuursakkoord dat hij afsloot in Oostende. Gisteravond bogen de verschillende ledenvergaderingen zich nog over het akkoord dat zondag werd gesloten. Bij alle vier de partijen werd de tekst goedgekeurd. Bij de sp.a wil zowel Johan Vande Lanotte als John Crombez voorlopig geen commentaar geven op het akkoord van de nieuwe coalitie. De partij moet voor het eerst in 24 jaar naar de oppositie. Op Radio 1 sprak Crombez wel van een 'pijnlijke zaak' voor de stad. "Oostende is een geweldige stad die een progressief bestuur nodig heeft. Net daarom is het jammer dat er een anti-coalitie wordt gevormd." (LBB)