Oostendenaars stoten minst CO2 uit 27 juni 2019

Een huishouden in Oostende stoot gemiddeld 2,22 ton CO2 per jaar uit. Daarmee staat de kuststad helemaal onderaan het Vlaamse lijstje. Bovenaan vinden we Voeren met 6,65 ton. Dat blijkt uit cijfers die zijn gepubliceerd in de databank provincies.incijfers.be. 97% van de CO2-uitstoot van huishoudens komt voort uit fossiele brandstoffen. Dat Oostende zo goed scoort, ligt ook aan het feit dat de stad veel appartementen telt die grote delen van het jaar onbewoond zijn. De slechte scores in het oosten zijn te verklaren door het grotere aandeel open bebouwing. Vrijstaande huizen verbruiken veel meer dan rijhuizen of flats. Steden doen het daarom ook beter dan dorpen.