Oostende wil afgehakte hand van Leopold II-beeld niet terug 23 februari 2019

Tijdens een lezing in Gent over het Belgische koloniale verleden is de afgehakte bronzen hand van een bekend Leopold II-beeld opgedoken. Actiegroep De Stoeten Ostendenoare kapte die hand in 2004 van het standbeeld op de zeedijk in Oostende. "We geven de hand enkel terug als het koningshuis zijn excuses aanbiedt voor de wandaden in Congo", vertelt woordvoerder Piet Wittevrongel, die de hand op een geheime plaats bewaart. "We hoeven de afgekapte hand niet terug", reageert Oostends cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V). "We zetten al langer in op duiding van het koloniale verleden met lezingen en een historisch correct infobord aan het beeld. Net daarom vind ik het een sterker statement om de hand van het beeld weg te laten."

HLN