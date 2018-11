Oostende versus ex-spelers Gibson en Rich 14 november 2018

Oostende blijft ook na het verlies in Bayreuth zoeken naar de juiste cohesie. Het ontvangt vanavond (20u30) het Turkse Besiktas, dat met ex-Oostendenaars Jason Rich en Kyle Gibson afzakt. Ondanks het grote verschil in budget en omkadering staan beide ploegen samen op de zevende en laatste plaats. Besiktas verloor zijn laatste vier partijen. "We blijven proberen om veertig minuten lang ons niveau aan te houden", zegt Dusan Djordjevic. "Er zijn nog te veel zwakke periodes die genadeloos afgestraft worden. Naar de klassering kijken is overbodig. We moeten de juiste lessen trekken vooraleer we een stap verder mogen gaan. Dat we leergeld gingen betalen, wisten we sowieso. Dat het zolang zou duren, was niet echt ingecalculleerd. Het kan ons alleen maar helpen om in de eigen competitie nog sterker voor de dag te komen." (JLO)

