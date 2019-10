Exclusief voor abonnees Oostende start in Champions League tegen Serron 15 oktober 2019

Landskampioen Oostende trapt vanavond om 20u in het Franse Strasbourg zijn vierde Champions League-campagne op rij af. Beide ploegen behoren tot het kransje van negen clubs die sinds 2016 nog geen enkele campagne hebben overgeslagen. Oostende is budgettair het kneusje van de poule, maar sportief mag het als evenknie van veel van hen gezien worden. Strasbourg - met ex-Oostendespeler Quentin Serron in de rangen - was ook in de vorige campagne één van Oostendes tegenstanders. Toen haalde coach Gjergja midden november net daar zijn eerste Europese zege. Het was trouwens de enige keer dat de kustploeg hen kon overtreffen. "Beide ploegen hebben een verjongingskuur doorstaan en zitten nog in hun bouwfase", vertelt Gjergja. "Strasbourg kende dit seizoen al een coachwissel en is duidelijk op zoek naar zichzelf." (JLO)

