Oostende sluit zich niet aan bij Statiegeldalliantie 01 februari 2018

De stad Oostende stapt niet in de Statiegeldalliantie. Sofie Cloet (Groen) had het punt toegevoegd aan de gemeenteraad, maar de meerderheid stemde het punt weg. "Lege blikjes en PET-flessen krijgen opnieuw een waarde via een statiegeldsysteem waardoor ze minder achteloos zullen weggegooid worden. De statiegeldalliantie is een samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen, die ervoor pleit om statiegeld in te voeren", aldus Sofie Cloet. Verschillende Vlaamse gemeenten traden wel al toe. Burgemeester Johan Vande Lanotte liet weliswaar weten geen zin te hebben in louter symbolische acties en vroeg Cloet om het voorstel in te trekken met de belofte dat het schepencollege een voorstel zou uitwerken dat Oostendse verenigingen beloont die PET -flessen en blikjes mee helpen verzamelen en recycleren. Ze zouden dan beloond worden per hoeveelheid leeggoed die ze binnenbrengen. Cloet ging niet akkoord dat het louter symbolisch is en noemde het tegenvoorstel respectloos. "Wij willen niet enkel de verenigingen sensibiliseren, maar iedereen." Opvallend is dat ook de jongsocialisten lieten weten dat ze het jammer vinden dat de meerderheid, met sp.a, het voorstel wegstemde. "Statiegeld lijkt ons het middel voor een propere stad en een proper strand", zegt Nathan Blondé. (LBB)

