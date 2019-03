Oostende recupereert Williams 09 maart 2019

Oostende recupereert TJ Williams voor de bekerfinale. De Amerikaanse scorer moest dinsdag tegen Groningen forfait geven, maar is intussen hersteld van een contractuur in de kuitspier en hervatte vrijdag de training. Oostende trainde gisteren in Vorst Nationaal, Antwerp Giants deze middag.