Oostende raakt niet weg van laatste plaats 15 november 2018

Het duel tussen Oostende en Besiktas Istanbul was er eentje met het mes op de keel, want beide teams stonden met één zege uit vijf wedstrijden op de laatste plaats in groep D. De wedstrijd begon uiterst gelijkopgaand tot aan de 8-12 via Rich (ex-Oostende), maar onder impuls van een sterke Maric zette de thuisploeg een 7-0 neer richting 15-12. De Turken lieten weliswaar niet begaan en Gibson (ook ex-Oostende) zorgde voor een minimale Turkse bonus op het einde van de eerste periode (19-20). De eerste helft kende een identiek vervolg tot opnieuw Maric met zijn twaalfde punt een kloofje van zeven punten liet optekenen bij 38-31. Benzing reduceerde echter tot slechts drie eenheden richting kleedkamers (40-37). Wat in het derde quarter gebeurde, tart alle verbeelding. In vijf minuten tijd leed Oostende zeven balverliezen, kreeg het bijna geen bal door de ring en liepen de Turken vijftien punten uit (42-57). De match leek bijgevolg gespeeld, maar Djurisic wakkerde het vuur weer aan. Maric volgde naadloos en Buza bracht zijn team terug naar vier punten bij 59-63. Een nieuwe Turkse voorsprong via Rich werd zowaar opnieuw tenietgedaan door Djurisic (66-68), maar vanaf de vrijworplijn ging Besiktas toch met de zege aan de haal (66-73). (SDDH)

