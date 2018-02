Oostende organiseert WK 2021 03 februari 2018

Het WK veldrijden 2021 vindt plaats in Oostende. Dat heeft de UCI gisteren beslist. Daarmee liggen de WK's voor de komende drie jaar vast. In 2019 zal Bogense in Denemarken het WK organiseren, in 2020 is Dübendorf in Zwitserland organisator.

