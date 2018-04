Oostende op zoek naar zichzelf BASKETBAL 14 april 2018

00u00 0

Oostende neemt het op tegen Charleroi. Een duel onder hoogspanning, want Oostende kent z'n moeilijkste periode van het seizoen: drie nederlagen op vier speeldagen. Charleroi pakte 6 op 7 en wil druk blijven zetten op Antwerp Giants in de strijd voor de tweede plaats. "We moeten gepast reageren", stelt Jean Salumu, de enige die de malaise bij Oostende ontsprong. "De afwezigheid van Jekiri doet ons pijn in verdediging en rebound. En deze derde competitieronde is ook niet de spannendste, dus ook focus en concentratie zakten weg.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN