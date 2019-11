Exclusief voor abonnees Oostende op zijn hoede voor rode lantaarn Lietkabelis 05 november 2019

Op de vierde speeldag in de Champions League krijgt Oostende vanavond (20u) het Litouwse Lietkabelis op bezoek. Het is de enige ploeg uit de poule die nog niet kon zegevieren. Oostende klopte overtuigend Holon thuis, maar kreeg op verplaatsing niet echt voet aan wal. Bij het Italiaanse Sassari toonde het wel weerbaarheid, maar kon het de opgelopen achterstand niet meer goedmaken. Vooral hun vrijworppercentage (47,7) is erbarmelijk en dit weegt Europees automatisch door. "We beseffen maar al te goed dat dit zo snel mogelijk moet veranderen", zegt Oostende-speerpunt Shevon Thompson. "Met een jonge groep als deze betaal je sowieso leergeld. We moeten onze goeie momenten nog langer vasthouden en voorkomen dat de tegenstander lange runs kan maken. Ons op het klassement vastpinnen heeft totaal geen zin. Lietkabelis verloor met een puntje in Sassari en met zes in Strasbourg. Thuis kreeg het groepsfavoriet Turk Telecom te verwerken. Een heel vertekend beeld waar we ons niet aan mogen vangen. Natuurlijk zou een nieuwe zege ons opnieuw bij de middenmoot brengen. Toch is dit niet hetgeen we voor ogen hebben. Sterker worden om er later de vruchten van te plukken." De huidige nummer drie van Litouwen is fysiek sterk en moet het net als Oostende van het collectief hebben. Oostendecoach Gjergja kan opnieuw een beroep doen op Mwema. (JLO)

