Oostende ook slokop bij jeugdfinales 05 maart 2018

Oostende is de grote winnaar geworden tijdens het finaleweekend van de Beker van Vlaanderen. De kustploeg was bij de jongens in alle jeugdfinales vertegenwoordigd. Het won driemaal de bekertrofee (U14, U16 en U21), alleen de U18 verloren hun finale tegen Antwerp Giants. De senioresfinale tussen Ieper en Oxaco was een spectaculaire apotheose van het finaleweekend. Spaens dicteerde Ieper naar de verdiende zege: 64-82. (RBE)