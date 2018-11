Oostende ontmoet ex-publiekslieveling Serron 20 november 2018

BC Oostende moet bij het Strasbourg van ex-publiekslieveling Quentin Serron dringend op zoek naar een tweede zege. Het deelt momenteel de laatste plaats met Olimpia en zou minimum top zes moeten halen om zich te kwalificeren voor het vangnet van de FIBA Europe Cup. Strasbourg won al vier keer en staat veilig op een derde stek. Oostende verloor zijn laatste drie partijen telkens tegen de rode lantaarn. Winnen in Strasbourg zou dan wel een heel grote opsteker zijn. "Met onze jonge ploeg blijven we deze competitie zuiver zien als een leerschool", aldus sportief manager Philip Debaere. "Natuurlijk hopen we wel in de top zes te eindigen zodat we naar de FIBA Europe Cup kunnen. Het zal moeilijk zijn om hier iets te rapen, maar we zijn zeker niet kansloos." Kan de kustploeg na de ruime zege tegen Luik van afgelopen weekend nu ook Europees bevestigen? Of blijft het onderaan zijn poule bengelen?

