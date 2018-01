Oostende moet Mihailovic vier weken missen BASKETBAL 19 januari 2018

Volgend weekend staan Limburg United en Oostende in een dubbel bekerduel over elkaar met als inzet een plaats in de bekerfinale. Vanavond kijken beide teams elkaar al in de ogen op de 16de speeldag van de EuoMillions League. Zowel United als Oostende verschijnt vol vertrouwen aan de opworp. De thuisploeg won onder coach Angilis vier van zijn zes wedstrijden, waardoor het stilaan richting middenmoot opklimt. Oostende tankte woensdag Europees vertrouwen - voor zover dat nodig was - met een knappe thuiszege tegen Nanterre. Enig minpunt: het uitvallen van spelmaker Mihailovic, die vier weken out is met een scheur in een enkelligament. Ook Djordjevic revalideert nog na een knieoperatie. Coach Gjergja zal dus moeten schuiven om zijn spelmakerspositie in te vullen. Nog vanavond ontvangt Aalstar Kangoeroes. (RBE/JLO)

